شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد الغنى يكشف خطة المقاولون فى الميركاتو وحقيقة مفاوضات أحمد الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء عبد الغنى، المدرب العام لفريق المقاولون العرب، أن الفريق سيتعاقد مع ثلاثة لاعبين بحد أقصى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال عبدالغنى فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "أشكر اللاعبين والجهاز الفني، لدينا تحدٍ أفريقى فى الموسم المقبل، بعد الصعود إلى الكونفدرالية، ولدينا مباراة مهمة مع بيراميدز فى ختام الدورى، نسعى لإنهاء المسابقة بشكل جيد".

وأضاف عبد الغنى، "نجحنا فى تجميع النقاط بشكل جيد فى الدور الأول، وتكلل مجهودنا فى النهاية بتحقيق مركز جيد، جميع الفرق مرت بظروف صعبة فى الموسم الحالى".

وتابع عبد الغنى، "الموسم القادم سيكون صعباً علينا، اللاعبون الحاليون فى المقاولون سبب تحقيق المركز الرابع، ولم نحسم أى قرار بشأن الصفقات الجديدة، سنحتاج لاعبين لسد النقص فى بعض المراكز".

وأشار عبد الغنى إلى أن "المقاولون يضم لاعبين سبق لهم اللعب فى بطولات أفريقيا، مثل إبراهيم صلاح ومعروف يوسف، وهؤلاء اللاعبون هم السبب فى حصولنا على المركز الرابع".

وأضاف مدرب المقاولون، "إدارة النادى تساند وتدعم الجهاز الفنى واللاعبين، سنعمل على تدعيم الفريق بـ2 أو 3 لاعبين، وهناك لاعبون كثيرون معروضون على المقاولون، ولكن سنبحث فقط عن احتياجات الفريق فى الموسم المقبل".

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وعن ضم أحمد الشيخ قال عبد الغنى، "لم يتم طرح اسم أحمد الشيخ لاعب الأهلى مطلقا، تم طرح بعض الأسماء مثل اللاعبين الناشئين الذين شاركوا فى المباريات الأخيرة مع الأهلى، مثل شادى رضوان وعربى بدر ومحمد فخرى".

وأضاف "محمد طلعت كان موجودا معنا أيضًا وتألق مع الجهاز الفنى الحالى بقيادة عماد النحاس، وهناك لاعبون مميزون فى الدورى ويحتاجون فقط للتوظيف الجيد والتعامل النفسى بالإضافة لوجود مدرب صاحب شخصية قوية".

وحول لقاء الزمالك والرجاء المغربي، قال: "المباراة صعبة للغاية، وفريق الرجاء مميز جدا وفاز بالدورى المغربي، وأتمنى أن ينجح الزمالك فى تسجيل هدف، لاعبى الفريق الأبيض فى حالة معنوية جيدة، وهناك أكثر من لاعب مستواهم جيد".

وأضاف، "زيزو الأقرب للمشاركة بجوار طارق حامد، وعدم وجود محمود علاء سيكون مؤثر، لكن محمد عبدالغنى لاعب مميز وسيشارك بدلا منه".

واختتم عبد الغنى قائلا، "الأهلى بدنيا كان جيدا بسبب عودة الدورى المصري، الفريق قدم مباراة جيدة أمام الوداد".