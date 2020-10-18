شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة يكشف مساهمة الأهلى فى غرامة كهربا فى لايف على الخليج 365 5 مساءً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجدد اللقاء مع الناقد الرياضى محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضى ورئيس تحرير الأهرام الرياضى، اليوم الأحد، من خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على تليفزيون ”الخليج 365” بمواقع التواصل الاجتماعى، للحديث عن آخر المستجدات الخاصة بالوسط الرياضى، والحديث عن نتيجة مباراة الأهلي أمام الوداد، وأيضا الحديث عن مباراة الزمالك أمام الرجاء المغربي المقرر لها التاسعة مساء اليوم بنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ومواعيد القيد الجديدة، والاستعداد لانتخابات اتحاد الكرة واستعدادات المنتخبات للفترة المقبلة والتوقفات الدولية.

ويتناول محمد شبانة فى برنامجه استعدادات الأهلي والزمالك لمباريات الدور قبل النهائي لدورى أبطال أفريقيا، ويتطرق للحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد، والراحلين عن الفريق أيضا، كما يتطرق لمساهمة الأهلى فى غرامة كهربا لصالح الزمالك وأيضا تعديل عقد ناصر ماهر عقب عودته للقلعة الحمراء.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.