شكرا لقرائتكم خبر عن عز الدين بهادر ينشر شهادة موسوعة جينيس كأكبر لاعب كرة فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عز الدين بهادر، لاعب نادى 6 أكتوبر، شهادة موسوعة جينيس ريكور العالمية على صفحته بموقع إنستجرام ، بعد تسجيله كأكبر لاعب كرة قدم فى التاريخ، وكسر الرقم السابق الذى كان مسجلا باسم الإسرائيلي إسحق حاييك بعمر الـ 73 عاما و95 يوما.

بهادر وأعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حصول مصر على رقم قياسي عالمي جديد بموسوعة جينيس ريكور العالمية بتسجيل أكبر لاعب فى كرة القدم على مستوى العالم بالموسوعة عز الدين بهادر والذي يبلغ من العمر 75 عاماً كأكبر لاعب في العالم بعد أن أنهي الاتحاد المصري لكرة القدم إجراءات تسجيله في يناير الماضي إثر تعاقد نادي 6 أكتوبر بالدرجة الثالثة معه. Advertisements وسلم وزير الشباب والرياضة شهادة موسوعة جينيس ريكورد العالمية إلى اللاعب عز الدين بهادر بعد تسجيلة بالموسوعة عقب مشاركته فى مباراة فريقه أمام نادى العياط الرياضي والتى أقيمت بالمركز الأوليمبي بالمعادى بحضور أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، ومجلس إدارة نادي 6 أكتوبر، ومجموعة من أفراد أسرة اللاعب. يذكر ان الاتحاد المصري لكرة القدم قام بقيد بهادر ضمن قائمة نادى 6 اكتوبر خلال فترة القيد الشتوية فى يناير الماضى ،فيما حرص عمرو الجنايني، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على الاتصال بمحمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في المغرب، لتهنئته وكل عناصر الفريق عقب الفوز المستحق على الوداد المغربي بهدفين نظيفين، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال ، وأشاد الجنايني في اتصاله بالأداء البطولي للاعبي الأهلي، والمشهد المشرف الذي ظهر عليه الفريق ولاعبوه، وتقديم مباراة رائعة، وتحقيقه نتيجة إيجابية للغاية تساعد الأهلي كثيرًا في لقاء الإياب، وأكد رئيس اتحاد الكرة ثقته الكبيرة في تخطي الأهلي هذا الدور، بعد مباراة العودة التي تقام يوم الجمعة القادم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عز الدين بهادر ينشر شهادة موسوعة جينيس كأكبر لاعب كرة فى التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.