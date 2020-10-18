شكرا لقرائتكم خبر عن المعدة الذهنية لتونس: ساسى لم يتم التعامل معه كإنسان فى إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إشراف قنفود، المعدة الذهنية للاعبين المحترفين فى تونس، أن فرجانى ساسى صانع ألعاب الزمالك لم يقلقه أمر إصابته بكورونا بقدر تأثره بالشائعات والاتهامات التى طالته وادعت هروبه من مواجهة الرجاء المغربى، وقال إشراف فنقود فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "كورونا وباء يعانى منه العالم أجمع وهو ليس عاراً، وساسى لم يتأثر كثيراً بخبر إصابته بكورونا ولم يقلق وإنما تأثر من طريقة التعامل التى عانى منها".

وأضافت المعدة الذهنية لمنتخب تونس، "ساسى لم يتم التعامل معه بشكل آدمى كإنسان، حتى مش لاعب كرة، أجبروه على الخروج من باب العاملين بشكل لا يليق باللاعب، وكان لابد ألا يسافر للمغرب من الأساس ولكنه فعل ذلك لتأثره بالشائعات والاتهامات التى طالته بل ووصفته بالهروب من مواجهة الرجاء المغربى، فقرر السفر للرد على هذه الشائعات".

وتابعت، "ساسى متأثر نفسياً لغيابه عن مباراة الرجاء تلك المباراة التى كان يحلم بإظهار قدراته فيها، ومسحة كورونا التى خضع لها فرجانى ساسى فى تونس كانت سلبية بينما جاءت المسحة فى المغرب إيجابية ".

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فيما أكدت إشراف قنفود أن فرجانى ساسى سيتواجد فى مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء فى القاهرة، موضحة أنه لا يعانى من أى أعراض نهائيًا وسيلحق بمواجهة العودة والمقرر لها بعد أسبوع.

ويلتقى فريق الزمالك أمام الرجاء المغربى فى التاسعة مساء اليوم باستاد محمد الخامس، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى مواجهة صعبة للفريقين، خاصة أبناء ميت عقبة الذى ينقصه عدد من نجومه البارزين، على رأسهم محمود علاء المصاب، والتونسى فرجانى ساسى المصاب بفيروس كورونا، وفضل الجهاز الفنى للزمالك بقيادة باتشيكو عزله تماما عن باقى أعضاء البعثة لمنع الاختلاط.

ويفاضل باتشيكو بين الثلاثى أحمد سيد زيزو ومحمد حسن وإسلام جابر لخلافة ساسى فى منطقة وسط الزمالك بجانب طارق حامد، وإن كان الخواجة البرتغالى يميل لزيزو نظراً لمشاركته بشكل أساسى مع الفريق طوال الفترة الماضية وثبات مستواه الفني، بالإضافة لتقدمه خلف المهاجمين وإحرازه العديد من الأهداف المؤثرة وحصوله على ثقة كافة المديرين الفنيين الذين تعاقبوا على القيادة الفنية للفريق الأبيض.

فى الوقت نفسه من المتوقع أن يتم الاستعانة بمحمد حسن أو إسلام جابر طبقا لسير اللقاء اليوم، وفى حال تقدم الفريق الأبيض فسيكون لمحمد حسن دور دفاعى لتأمين منطقة وسط الملعب، بينما سيكون إسلام جابر بديلاً هجومياً نظراً للمهارات العديدة التى يتمتع بها اللاعب.