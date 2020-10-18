شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة يجرى أشعتين على الضلوع والخلفية بعد إصابته فى مباراة الأهلي والوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجرى محمد مجدى قفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أشعة على الضلوع خلال الساعات المقبلة، بعدما تعرض لكدمة خلال مشاركته فى مباراة الفريق أمام الوداد المغربى أمس، السبت، إلى جانب أشعة أخرى على العضلة الخلفية بعد شكواه من إجهاد، وقرر الجهاز الطبى إجراء اللاعب أشعتين للاطمئنان على جاهزيته للمشاركة فى مران الفريق بعد غد، الثلاثاء، بصورة طبيعية.

ويعود الأهلى إلى تدريباته عصر الثلاثاء بعدما منح الجهاز الفنى اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب والفوز على الوداد بثنائية نظيفة.

فى الوقت الذى أثار غياب أحمد فتحى عن تشكيلة الأهلى الأساسية، كما لم يتم الدفع به بديلاً فى مواجهة الوداد المغربى، حيرة بعض الجماهير، التى كانت ترى أن "الجوكر" واحد من أهم مواطن قوة الأهلى، خاصة فى المباريات الأفريقية التى تحتاج لقوة بدنية ومجهود بدنى كبير وهى الأمور التى يتميز بها أحمد فتحي.

ودفع بيتسو موسيمانى بمحمد هانى فى مركز الظهير الأيمن، كما دفع بالتونسى على معلول فى مركز الظهير الأيسر، ولعب فى وسط الملعب المالى أليو ديانج وعمر السولية وهى المراكز التى يُجيد أحمد فتحى اللعب فيها، ويرى موسيمانى أن أحمد فتحى لاعب جيد ومُفيد لأقصى درجة، خاصة فى ظل امتلاكه خبرات كبيرة ومتراكمة، إلا أن أزمة فتحى أنه سيرحل بشكل نهائى عن الفريق لصفوف بيراميدز بداية من الموسم الجديد، كما أن موعد القيد سيكون قبل نهائى البطولة الأفريقية، وبالتالى يرغب موسيمانى فى الاعتماد على اللاعبين المستمرين معه حتى نهاية البطولة، وهناك قناعة كبيرة من موسيمانى بقدرات محمد هانى الذى يراه يمتلك إمكانيات فنية كبيرة ولكن ينقصه عامل القوة، وهو الأمر الذى طلب المدرب الجنوب أفريقى من جهازه المعاون تحسينه مع الظير الدولي، وهو ما ظهرت بوادره فى مباراة الوداد أمس التى قدم فيها محمد هانى مستوى متميزاً.