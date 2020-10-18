شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربى فى عواصم العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صفحة الزمالك على موقع التواصل الإجتماعى تويتر موعد مباراة الفريق الأبيض الليلة أمام الرجاء المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى فى المباراة المقررة بينهما باستاد محمد الخامس .

الزمالك يحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، حيث يسعى الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة المرتقبة اليوم، تمنحه الأفضلية على الفريق المغربى قبل مباراة العودة، المقرر إقامتها يوم 24 من شهر أكتوبر الجارى، على استاد القاهرة الدولي، وذلك بعدما حرصت الإدارة البيضاء برئاسة مرتضى منصور على توفير كافة سبل الراحة للفريق، بداية من السفر إلى المغرب على متن طائرة خاصة، لتجنب إرهاق اللاعبين من رحلة الترانزيت، بالإضافة إلى الوصول إلى الدار البيضاء قبل 5 أيام من موعد المباراة، حيث وصلت البعثة البيضاء إلى المغرب مساء الثلاثاء الماضى، وذلك حتى يتأقلم اللاعبين على الأجواء جيدًا قبل المباراة الهامة أمام فريق الرجاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربى فى عواصم العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.