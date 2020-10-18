شكرا لقرائتكم خبر عن على خلف الله يتألق ويحرز ذهبية 100 متر فراشة بكأس مصر للسباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق على خلف الله، لاعب النادى الأهلى بطل السباحة العالمى، ذهبية 100 متر فراشة فى منافسات كأس مصر للعمومى التى أقيمت صباح اليوم بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة، وحقق خلف الله المركز الأول تلاه خالد عبد الناصر فى المركز الثانى وعبد الرحمن سامح فى المركز الثالث.

وأكد خلف الله السباح الوحيد المتأهل لطوكيو حتى الآن أن البطولة تشهد منافسات قوية، خاصة فى منافسات العمومى، وأنه وضع نصب عينيه المشاركة فى هذه البطولة كونها الأولى بعد استئناف النشاط بسبب أزمة كورونا .

وكان خلف الله قد حقق ذهبية السباحة على الظهر وفضية 50 متر فراشة قبل ان يفوز اليوم بذهبية 100 فراشة.

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وتوج السباح المصرى على خلف الله بميدالية ذهبية جديدة للبعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت فى المغرب فى العام الماضي.

وتمكن السباح المصرى من تحقيق الفوز بسباق 50 متر حرة بعدما حقق زمنا قدره 22 ثانية و17 جزء من الثانية ليتوج بالميدالية الذهبية.

وجاء فى المركز الثانى السباح الجزائرى أسامة ساهومي، ثم الجنوب إفريقى برادلى تاندى فى المركز الثالث.