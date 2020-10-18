شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عندما انتقد حسام حسن زميله بسبب القميص رقم 9 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

موعدنا اليوم مع نجم الكرة المصرية السابق حسام حسن المدير الفنى الحالى للاتحاد السكندرى، أثناء فترة لعبه فى الأهلى، وبالتحديد الفترة التى شهدت تصعيد زميله أحمد بلال، وتعرض حسام حسن للإصابة ليرتدى أحمد بلال القميص رقم 9 بدلاً منه فى أحد التدريبات ليفاجأ الأخير بثورة كبيرة من حسام حسن والذى قال له نصاً، "هوا أن مت؟ ولا فاكر أنك هتلعب مكاني؟".

ورفض حسام حسن ارتداء أى لاعب القميص رقم 9 فى وجوده خاصة أنه كان يعتز بهذا الرقم بشدة ودخل فى أكثر من أزمة مع عدد من اللاعبين غير أحمد بلال لأقدامهم على ارتداء القميص رقم 9 فى وجوده.