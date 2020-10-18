شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. أمينة النحاس لاعبة الصيد: نجمى المفضل كريم فهمى وحلمى أكون مذيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "أمينة النحاس" لاعبة الكرة الطائرة فى نادى الصيد، وتعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

أمينة النحاس لاعبة الصيد ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ السفر. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ مش بعرف أطبخ. من نجمك المفضل؟ كريم فهمى. من مطربك المفضل؟ عمرو دياب. Advertisements لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ مذيعة. لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لا بتجاهل. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ نيللى كريم. بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال. تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟ مش شرط.

أمينة النحاس

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