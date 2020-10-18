شكرا لقرائتكم خبر عن سر عدم مشاركة أحمد فتحي فى مباراة الأهلي والوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار غياب أحمد فتحى عن تشكيلة الأهلى الأساسية، كما لم يتم الدفع به بديلاً فى مواجهة الوداد المغربى حيرة بعض الجماهير، التى كانت ترى أن "الجوكر" واحد من أهم مواطن قوة الأهلى، خاصة فى المباريات الأفريقية التى تحتاج لقوة بدنية ومجهود بدنى كبير وهى الأمور التى يتميز بها أحمد فتحي.

ودفع بيتسو موسيمانى بمحمد هانى فى مركز الظهير الأيمن، كما دفع بالتونسى على معلول فى مركز الظهير الأيسر، ولعب فى وسط الملعب المالى أليو ديانج وعمر السولية وهى المراكز التى يُجيد أحمد فتحى اللعب فيها، ويرى موسيمانى أن أحمد فتحى لاعب جيد ومُفيد لأقصى درجة، خاصة فى ظل امتلاكه خبرات كبيرة ومتراكمة، إلا أن أزمة فتحى أنه سيرحل بشكل نهائى عن الفريق لصفوف بيراميدز بداية من الموسم الجديد، كما أن موعد القيد سيكون قبل نهائى البطولة الأفريقية، وبالتالى يرغب موسيمانى فى الاعتماد على اللاعبين المستمرين معه حتى نهاية البطولة، وهناك قناعة كبيرة من موسيمانى بقدرات محمد هاني الذى يراه يمتلك إمكانيات فنية كبيرة ولكن ينقصه عامل القوة، وهو الأمر الذى طلب المدرب الجنوب أفريقى من جهازه المعاون تحسينه مع الظير الدولي، وهو ما ظهرت بوادره فى مباراة الوداد أمس التى قدم فيها محمد هانى مستوى متميزاً.

ويُبقى موسيمانى على أحمد فتحى لكونه لاعباً جوكر يستطيع اللعب فى أكثر من مركز حال وجود أى نقص، سواء فى مركز المساك أو الظهير الأيمن أو الظهير الأيسر أو لاعب الوسط، ولكنه لن يكون لاعباً أساسياً حال عدم وجود نقص، وستكون الأولوية دائماً للاعبين المستمرين مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وخاض الأهلى مباراة الذهاب أمام الوداد بتشكيل، مكوّن من : محمد الشناوى، محمد هانى وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول و عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة وجونيور أجايى و مروان محسن، فيما ضم تشكيل الوداد التى أعلنها الأرجنتينى ميجيل جاموندى المدير الفنى الفريق، كلاً من : رضا التكناوتى وعبد اللطيف نصير - يحيى عطية الله- إبراهيم نجم الدين - يحيى جبران - إبراهيم النقاش- وليد الكرتي- أيمن الحسونى وبديع أووك- إسماعيل الحداد - جباجبو.