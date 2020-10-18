شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك عندما يواجه الرجاء المغربى؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصل فريق الزمالك عن مواجهة الرجاء المغربى فى اللقاء الذى يجمع الفريقين فى ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالمغرب، وتٌعد هذه المباراة هى اللقاء الخامس الذى يجمع الفريقين، حيث سبق والتقى الزمالك مع الرجاء عدة مواجهات جاءت نتائجها كالتالى ..

التقى الزمالك مع الرجاء فى 4 لقاءات قبل مواجهة اليوم، حقق الأبيض الفوز فى مواجهتين، وخسر واحدة وتعادل فى مثلها.

Advertisements

أولى مواجهات الزمالك و الرجاء كانت عام 2002 ، وانتهت بالتعادل السلبى دون أهداف، في ذهاب نهائي دورى الأبطال، ثانى المواجهات كانت في لقاء العودة، وتغلب الأبيض على الفريق المنافس بهدف وحيد أحرزه تامر عبد الحميد لاعب الفريق الأبيض معلنا تتويج فريقه باللقب الأفريقى.

والمواجهات التالية بين الزمالك و الرجاء لم تكن في بطولات أفريقية ، بل كانت البطولة العربية عام 2005 ، وفاز الزمالك فى الذهاب بهدفين دون رد، وخسر فى العودة بثلاثية نظيفة.

وشهدت رحلة الزمالك والرجاء المغربى خلال النسخة الحالية لدوري الأبطال الأفريقى محطات مثيرة، حيث لعب الفارس الابيض قبل مواجهة الرجاء المغربى 12 مباراة، فاز فى 6 لقاءات، وتعادل بـ3 مباريات، خسر 3 مرات، وسجل 23 هدفاً واستقبل 8 أهداف.

فيما لعب الرجاء المغربى قبل مواجهة الزمالك 12 مباراة، فاز فى 6، وتعادل بـ4، وخسر 2، وسجل 19 هدفاً واستقبل 10 أهداف.