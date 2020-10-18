شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال ينصح الزمالك بتكرار خطة الأهلى مع الوداد والتسجيل على طريقة قفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد جلال، المدير الفنى السابق لنادى مصر ونجم الزمالك، أن عدم وجود الجمهور المغربى أفقد الوداد والرجاء 50% من قوتهم، وأنها فرصة ذهبية لقطبى الكرة المصرية للتأهل لنهائى دورى الأبطال الأفريقى، وقال خالد جلال فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "قرار غياب الحضور الجماهيرى عن مباريات نصف النهائى الأفريقى جاء فى صالح القطبين وضد الأندية المغربية التى خسرت نصف قوتها ."

وأضاف خالد جلال، "بم أننا نلعب بدون جمهور إذن المباريات داخل وخارج الأرض متساوية، ولازم الزمالك يفرض شخصيته مبكراً مثلما فعل الأهلى ويسجل فى الدقائق المبكرة مثل هدف قفشة الذى قتل معنويات الوداد وأربك حساباته ودفع مدربه لتغيير سيناريو المباراة وأصبح الهجوم بعشوائية والدفاع مرتبكا ."

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وتابع نجم الزمالك السابق، "فوز الأهلى سيدفع الرجاء المغربى لإظهار قوته وأنه يتفوق على الوداد الذى ظهر ضعيفاً، لذا لابد أن نربك حساباتهم مبكراً ولا نمنحهم فرصة الدخول فى أجواء المباراة."

وأكد خالد جلال أن "غياب ساسى ومحمود علاء مؤثر على الزمالك، ولكن بالتركيز والهدوء والثبات الانفعالى والتهديف المبكر سوف يعود الفارس الأبيض فائزاً من المغرب".

ويدخل فريق الزمالك تحديا جديدا اليوم عندما يحل ضيفًا على نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث يسعى الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة المرتقبة اليوم، تمنحه الأفضلية على الفريق المغربى قبل مباراة العودة، المقرر إقامتها يوم 24 من شهر أكتوبر الجارى، على استاد القاهرة الدولي، وذلك بعدما حرصت الإدارة البيضاء على توفير كافة سبل الراحة للفريق، بداية من السفر إلى المغرب على متن طائرة خاصة، لتجنب إرهاق اللاعبين من رحلة الترانزيت، بالإضافة إلى الوصول إلى الدار البيضاء قبل 5 أيام من موعد المباراة، حيث وصلت البعثة البيضاء إلى المغرب مساء الثلاثاء الماضى، وذلك حتى يتأقلم اللاعبين على الأجواء جيدًا قبل المباراة المهمة أمام فريق الرجاء.