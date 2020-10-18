شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يؤكد ضرورة تجنب ضغوط فوز الأهلى على لاعبى الزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب محمد صلاح، المدير الفنى الأسبق للزمالك، لاعبى الفريق بالهدوء واستغلال الفرص أمام الرجاء المغربى فى اللقاء المقرر بينهما فى التاسعة مساء اليوم بذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف صلاح، أنه يخشى من الضغوط على اللاعبين، خاصة بعد فوز الأهلى بالأمس على الوداد المغربى بهدفين نظيفين، وهو ما سيؤدى لمطالبة لاعبى الزمالك بتحقيق الفوز أسوة بما فعله المارد الأحمر، مؤكداً أن استعجال الفوز ربما يؤدى لنتائج عكسية، لذا فإن الهدوء واللعب من لمسة واحدة وعدم استفزاز الحكام من العوامل التى ستؤدى للنتيجة المرجوة لتحقيق فوز او تعادل مريح قبل لقاء الإياب بالقاهرة .

وعن باتشيكو المدير الفنى للزمالك، أكد محمد صلاح أن الخواجة البرتغالى يميل للعب بطريقة دفاعية، مع الاعتماد على غلق منطقة وسط الملعب والاعتماد على الهجمات المرتدة التى من إحداها يحرز هدفا يكون طوق النجاة للصعود للمباراة النهائية.

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره الرجاء البيضاوى المغربى فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، حيث يسعى الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة المرتقبة اليوم، تمنحه الأفضلية على الفريق المغربى قبل مباراة العودة، المقرر إقامتها يوم 24 من شهر أكتوبر الجارى، على استاد القاهرة الدولي، وذلك بعدما حرصت الإدارة البيضاء برئاسة مرتضى منصور على توفير كافة سبل الراحة للفريق، بداية من السفر إلى المغرب على متن طائرة خاصة، لتجنب إرهاق اللاعبين من رحلة الترانزيت، بالإضافة إلى الوصول إلى الدار البيضاء قبل 5 أيام من موعد المباراة، حيث وصلت البعثة البيضاء إلى المغرب مساء الثلاثاء الماضى، وذلك حتى يتأقلم اللاعبين على الأجواء جيدًا قبل المباراة الهامة أمام فريق الرجاء.