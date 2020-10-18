شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى الممتاز الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة 50 ألف جنيه قيمة رسوم الاشتراك فى الدورى الممتاز الجديد، على أن تقوم الأندية بالسداد فى حساب اتحاد الكرة بأحد البنوك، ويتم تسليم أصل الإيداع للجبلاية فى المواعيد المحددة، كما حددت اللجنة مبلغ 10 آلاف جنيه رسوم الإشتراك فى دورى القسم الثانى، و5 آلاف جنيه للقسم الثالث، و3500 جنيه للمشاركة فى القسم الرابع.

على صعيد متصل، قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، صرف مكافأة 500 ألف جنيه لكل نادٍ من الأندية الصاعدة من القسم الثانى إلى الدورى الممتاز فى الموسم الجديد، بجانب إقامة حفل تكريم للفرق الثلاثة الصاعدة. صعدت فرق غزل المحلة والبنك الأهلي وسيراميكا رسميا إلى الدورى الممتاز، بعد تصدرهم المجموعات الثلاث فى القسم الثانى عقب استئنافه.