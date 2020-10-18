كاف يخاطب اتحاد الكرة لتطبيق الـvar فى إياب نصف نهائى دورى الأبطال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يطلب فيه استخدام معدات تقنية الفيديو الموجودة فى مصر خلال مباراتى الإياب بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ورد اتحاد الكرة على الكاف بالموافقة على طلب استخدام المعدات الموجودة فى مصر والمستخدمة في بطولة الدوري وكأس مصر خلال الموسم الحالى، سواء كانت السيارات أو جهاز تقنية الـVAR الموجود بأرض الملعب.
وفاز الأهلي على الوداد المغربي أمس، السبت، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بهدفين نظيفين سجلهما محمد مجدى قفشة والتونسي على معلول من ركلة جزاء.
وتقام مباراتا العودة يومى الجمعة والسبت المقبلين، حيث يلتقي الأهلي مع الوداد والزمالك مع الرجاء على الترتيب.
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