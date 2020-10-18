شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل قطار الزمالك والرجاء قبل محطة نصف نهائى دوري الأبطال الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صراع مثير بين الزمالك ونظيره الرجاء المغربى على خطف تذكرة التأهل للمباراة النهائية لدوري الابطال الأفريقي حينما يتلقى الفريقين في التاسعة مساء اليوم الأحد على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بذهاب نصف نهائي دوري الابطال الافريقى قبل أن يتجدد اللقاء في 24 أكتوبر الجارى بلقاء الإياب بالقاهرة.

ويسعى الفارس الأبيض للتتويج بسادس ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى غابت عن خزائنه منذ 18 عاما، حيث كان التتويج الأخير موسم 2002 بهدف تامر عبد الحميد، والمثير للدهشة أنه كان على حساب الرجاء أيضاً، بينما يسعى بطل المغرب لخطف الأميرة الأفريقية بجانب سعيه لإزاحة الزمالك أفريقياً والإسماعيلى عربياً، حيث وصل الفريقان للدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال وخسر فى موقعة الذهاب بهدف دون رد لصالح الدراويش.

وشهدت رحلة الزمالك خلال النسخة الحالية لدوري الابطال الافريقى محطات مثيرة نستعرضها في السطور التالية..

*الدور التمهيدي

ديكيداها الصومالى 0-7 الزمالك

الزمالك 6-0 ديكيداها الصومالى

تأهل الزمالك بنتيجة 13-0 في المجموع

*الدور الأول

جينيراسيون فوت السنغالى 2-1 الزمالك

الزمالك 1-0 جينيراسيون فوت السنغالى

تأهل الزمالك بقاعدة الهدف خارج الأرض بعد التعادل 2-2 في المجموع

*مرحلة المجموعات

مازيمبى 3-0 الزمالك

الزمالك 2-0 بريميرو دى أجوستو الانجولى

زيسكو الزامبى 1-1 الزمالك

الزمالك 2-0 زيسكو الزامبى

الزمالك 0-0 مازيمبى

بريميرو دى أجوستو الانجولى 0-0 الزمالك

احتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة A بعدما فاز 2، تعادل 3، خسر 1، سجل 5، استقبل 4

*الدورربع النهائي

الزمالك 3-1 الترجى التونسى

الترجى 1-0 الزمالك

تأهل الزمالك بنتيجة 3-2 في المجموع

*الطريق لنصف النهائي:

لعب الزمالك قبل مواجهة الوداد المغربى 12 مباراة، فاز 6، تعادل 3، خسر 3، سجل 23 هدفاً واستقبل 8

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وشهدت رحلة الرجاء المغربى لنصف نهائي دوري الابطال محطات مثيرة نرصدها في السطور التالية..

*الدور التمهيدي

بريكاما يونانيد الجامبى 3-3 الرجاء المغربى

الرجاء 4-0 بريكاما

تأهل الرجاء بنتيجة 7-3 في المجموع

*الدور الأول

النصر الليبى 1-3 الرجاء المغربى

الرجاء 1-1 النصر

تأهل الرجاء بنتيجة 4-2 في المجموع

*مرحلة المجموعات

الرجاء 0-2 الترجى التونسى

فيتا الكونغولى 0-1 الرجاء

الرجاء 2-0 شبيبة القبائل الجزائرى

شبيبة القبائل 0-0 الرجاء

الترجى التونسى 2-2 الرجاء

الرجاء 1-0 فيتا الكونغولى

احتل الرجاء المركز الثاني في المجموعة D بعدما فاز 3، تعادل 2، خسر 1، سجل 6، استقبل 4

*ربع النهائي

الرجاء 2-0 مازيمبى الكونغولى

الرجاء 1-0 مازيمبى

تأهل الرجاء بنتيجة 2-1 في المجموع

*الطريق لنصف النهائي:

لعب الرجاء المغربى قبل مواجهة الزمالك 12 مباراة، فاز 6، تعادل 4، خسر 2، سجل 19 هدفاً واستقبل 10.