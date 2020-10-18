شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المقاولون ينظمون ممرا شرفيا للنحاس والجهاز الفنى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب ممراً شرفياً على ملعب الفريق بالجبل الأخضر لاستقبال الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، قبل مران الفريق استعداداً لمباراة الاتحاد السكندرى فى ربع نهائى كأس مصر، المقرر إقامتها الخميس المقبل، وذلك بعد الإنجاز التاريخى الذى حققه المقاولون فى الموسم الجارى وحسم المربع الذهبى ليضمن الفريق المشاركة فى كأس الكونفدرالية بعد غياب طويل عن المشاركة الأفريقية.

ويعود المقاولون العرب للمشاركات الأفريقية بعد غياب 15 عام حيث كانت اخر مشاركة عام 2005 في بطولة أفريقيا ابطال الكؤوس.

وتسبب تعادل مصر المقاصة مع سموحة "منافس المقاولون المباشر" في ضياع نقطتين علي الفريق السكندري في مشوار المنافسة علي المركز الرابع والذي حسمه المقاولون رسميا قبل جولة واحدة من النهاية .

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ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة ويليه سموحة أقرب المنافسين في المركز الخامس برصيد 48 نقطة قبل مباراته الأخيرة مع نادي مصر .

وأعلن اتحاد الكرة اليوم بشكل رسمي إرسال أسماء الأندية الأربعة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز للاشتراك في بطولتي الأندية الأفريقية المقبلتين، أسوة بما حدث الموسم الماضي، نظرا لأن بطولة كأس مصر هذا الموسم ستنتهي فى وقت يقترب من انطلاق النسخة الجديدة لبطولات أفريقيا، بينما يشارك الثالث والرابع فى الكونفيدرالية.

وتحدد الأهلي صاحب المركز الأول المشارك في دوري الأبطال والمقاولون صاحب المركز الرابع المشارك في البطولة الكونفدرالية ومازالت المنافسة قائمة بين الزمالك الثاني وبيراميدز الثالث قبل لقاء الجولة الأخيرة لكل منهما حيث يتقابل الأبيض مع الاسماعيلي وبيراميدز مع المقاولون العرب لتحديد أيهما سيشارك في دوري الأبطال أو الكونفدرالية الموسم الجديد 2020 -2021.