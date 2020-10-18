شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يمنح لاعبى الأهلى 10/10 باستثناء الشحات ومروان وأجايى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بأداء الأهلى أمام الوداد المغربى، مؤكداً أن المارد الأحمر شرف الكرة المصرية رافضاً استسلام الخط الهجومى ورفضه زيادة غلة الأهداف، وقال يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الأهلى شرف مصر، قدم أداءً راقياً وكان بإمكانه أن يخرج فائزاً بنتيجة كبيرة، اللاعبون احترموا جماهيرهم وناديهم وتفانوا فى تقديم أفضل ما لديهم ".

وأضاف أيمن يونس، "عجبنى أن موسيمانى عنده سيطرة على اللاعبين، شوفناهم بينفذوا تعليماته فى بدء الهجمة والضغط على الخصم، فقد نجح فى صناعة شخصية للفريق، وفوجئت بمستوى أيمن أشرف وباسر إبراهيم طلع عندهم حاجات حلوة وانضباط، ولكنى أرفض بشدة استسلام خط هجوم الأهلى بقيادة الشحات ومروان وأجايى، أمامك مباراة سهلة وخصم مستسلم على أرضه، فى لغة الكورة نسميها مباراة هدية، إذن لماذا لا تسجل وتخرج فائزاً بأهداف كثيرة لم تحدث فى التاريخ، فرقة الأهلى كلها عشرة على عشرة إلا خط الهجوم ."

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وتابع نجم الزمالك السابق، "الشناوى أحسن حاجة فيه إمبارح إنه لم يعترض على ركلة الجزاء، ولم يطلب اللجوء للفار، بالعكس أقنع نفسه سريعاً أنه أخطأ ولازم يصلح الخطأ وبالفعل تصدى للركلة ببراعة."

وحقق فريق الأهلى فوزاً مهماً على الوداد المغربى بهدفين نظيفين، فى ذهاب الدور قبل النهائى لدورى رابطة الأبطال، وقدم المارد الأحمر عرضاً جيداً أمام بطل المغرب بملعب الأخير، وحرص محمود الخطيب رئيس الأهلى ورئيس البعثة على ‏تهنئة اللاعبين والجهاز الفنى عقب الفوز المستحق على الوداد، وأشاد رئيس الأهلى بالأداء الرجولى للاعبين، والانضباط الفنى والسلوكى، ‏والروح العالية، والعرض المتميز الذى قدمه الفريق على مدار 90 دقيقة، كان الأفضل فيها ‏من كافة الوجوه.‏

وأكد محمود الخطيب ثقته الكبيرة فى قدرة كافة عناصر منظومة الفريق على استكمال ‏المشوار فى لقاء العودة، والتأهل للمباراة النهائية، وإحراز اللقب لإسعاد جماهير الأهلى التى ‏تستحق الكثير.‏ وشدد على أن لاعبى الأهلى عليهم مسئولية كبيرة، ويدركون أن الجولة لم تحسم بعد، وهناك ‏مباراة الإياب، ولا بد من التركيز والاستعداد الجيد، لحسم تذكرة التأهل للنهائى الأفريقى.‏