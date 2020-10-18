شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسائل دعم الزمالك قبل مواجهة الرجاء المغربى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حملت الساعات الماضية رسائل دعم قوية للاعبى الزمالك قبل مواجهتهم المرتقبة أمام الرجاء المغربى فى التاسعة مساء اليوم فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، سواء من مجلس إدارة النادى أو من بعض اللاعبين السابقين بالفريق، لتحفيز الكتيبة البيضاء فى تلك المواجهة الصعبة، بعدما استطاع الأهلى بالأمس من وضع قدم فى نهائى البطولة بالفوز خارج ملعبه على الوداد البيضاوى بهدفين نظيفين، وهو ما يصعب لقاء اليوم على أبناء ميت عقبة فى ظل الحماس القوى المتوقع أن يشهده اللقاء.

مرتضى منصور يحفز لاعبى الزمالك بمفاجأة

أجرى المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، اتصالاً هاتفياً بالامس بلاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك خلال اجتماعهم فى مقر فندق الإقامة، طالبهم خلاله بالتسلح بالروح القتالية خلال مباراتهم أمام الرجاء المغربى، مؤكدا ثقته فيهم على تخطى عقبة الرجاء، وأن مجلس الإدارة يقف بكل قوة خلف اللاعبين والجهاز الفنى لتحقيق حلم ملايين الجماهير الزملكاوية، وأنه يجهز مفاجأة سارة للاعبين حال الفوز.

دعم فرجانى ساسى

حرص التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، الذى تأكد غيابه عن اللقاء بسبب إصابته بفيروس كورونا، على دعم زملائه على صفحته الشخصية على تويتر قائلا، "كل الدعم والتوفيق لزملائى الرجال، يعلم الله كم قاتلت عشان أكون معكم فى المباراة، لكن الحمد لله على كل حال وقدر الله وما شاء فعل، وشكرًا لجمهور الزمالك العظيم على دعمه الدائم وإن شاء الله البطولة فى ميت عقبة #السادسة_زملكاوية باذن الله".

تحفيز أيمن حفنى

وحفز أيمن حفنى، صانع ألعاب الزمالك السابق، زملاءه أيضاً على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا، "بالتوفيق يا أبطال، الزمالك وراك جمهور عظيم"، فى محاولة لرفع الروح المعنوية للاعبين قبل المواجهة المرتقبة التى من المنتظر أن تشهد حماسا كبيرا.