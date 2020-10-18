شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم أهلاوية استعادوا بريقهم المفقود أمام الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مكاسب بالجملة بعد الفوز على الوداد المغربى فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، والتى أقيمت على ملعب محمد الخامس بكازابلانكا بهدفين نظيفين، ووضع الأهلي بهذا الفوز قدماً فى المباراة النهائية قبل مباراة العودة المقرر إقامتها الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

ونجح الأهلي في الحصول على ثقة جماهيره التى كانت متخوفة للغاية على مستوى ومردود الفريق، خاصة بعد رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق، إلا أن الجنوب أفريقى بيستو موسيماني نجح فى كتابة شهادة ميلاده الأفريقية مع الجماهير الحمراء، التى أصبحت تؤمن بقدرة مدرب صن داونز الجنوب أفريقى السابق فى إعادة أمجاد الفريق الأحمر على مستوى القارة السمراء.

وشهدت مباراة الوداد المغربي استعادة عدد من نجوم الأهلي بريقهم المفقود طوال الفترة الماضية، والبداية بمحمد هاني الذى قدم واحدة من أفضل مبارياته مع الفريق الأحمر، وياسر إبراهيم الذى شهدت الفترة الماضية تراجعا كبيرا فى مستواه قبل أن يستعيد جزءاً منه أمام الوداد، كما شهدت مباراة الوداد تألق النيجيرى جونيور أجاى والذي كان له دور كبير في خطورة الفريق الأحمر على المستوى الهجومى وتسبب فى ضربة الجزاء التى نتج عنها الهدف الثانى، ويعد محمد مجدى قفشة هو أكثر المستفيدين من لاعبي الأهلي بعدما شهدت مباراة الوداد تألقه وفك النحس الذى لازمه طوال الفترة الماضية، وهو ما ظهر فى إحرازه هدف فريقه الأول، كما كان واحدا من أهم نجوم المباراة بالكامل.

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وخاض الأهلي مباراة الذهاب أمام الوداد بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي ، محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول و عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي و مروان محسن.

فيما ضم تشكيل الوداد التى أعلنها الأرجنتيني ميجيل جاموندي المدير الفني الفريق كلاً من : رضا التكناوتي وعبد اللطيف نصير - يحيى عطية الله- إبراهيم نجم الدين - يحيى جبران - إبراهيم النقاش- وليد الكرتي- أيمن الحسوني وبديع أووك- إسماعيل الحداد - جباجبو.