شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعرض فيديو عن التحرش وكيفية التصدى للظاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض مسئولو وزارة الشباب والرياضة فيديو عن ظاهرة التحرش وكيفية التصدى لها، خلال مبادرة وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكيك بوكسينج بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والتى يتم تدشينها وانطلاقها اليوم بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعدد من قيادات الوزارة بالإضافة إلى مسئولى اتحاد الكيك بوكسينج وكذلك ممثلى صندوق الامم المتحدة للسكان.

وتعقد وزارة الشباب والرياضة مؤتمرات لتدشين وانطلاق حملة "لا للتحرش" على مستوى الجمهورية برعاية وزارة الشباب والرياضة وإنجاز الكيك بوكسينج بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة مبادرة "اكتسب مهاراتك" وذلك بإدارة شباب أبو حمص بمركز شباب الصالحية (على مدار يومى الخميس والجمعة 15 و16 أكتوبر الجارى) ومركز شباب كوم القناطر الجمعة 16 أكتوبر الجارى.

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مراسم تسليم جوائز بطولة مصر الدولية للإسكواش حيث فاز اللاعب على فرج بلقب البطولة في منافسات الرجال، وحصلت اللاعبة نور الشربيني على لقب البطولة في منافسات السيدات، وذلك ضمن فعاليات البطولة التي استضافتها مصر في الفترة 10-17 أكتوبر الجاري بالملعب الزجاجي بسفح الأهرامات بمشاركة 96 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم.

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