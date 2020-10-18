اتحاد الكرة يصرف 500 ألف جنيه للأندية الصاعدة للدورى الممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، صرف مكافأة 500 ألف جنيه لكل نادٍ من الأندية الصاعدة من القسم الثانى إلى الدورى الممتاز فى الموسم الجديد، بجانب إقامة حفل تكريم للفرق الثلاثة الصاعدة. صعدت فرق غزل المحلة والبنك الأهلي وسيراميكا رسميا إلى الدورى الممتاز، بعد تصدرهم المجموعات الثلاث فى القسم الثانى عقب استئنافه.
على صعيد مختلف، أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادى البنك الأهلى، أن إدارة الفريق تفاضل بين 3 ملاعب لاستضافة مباريات الفريق فى الموسم الكروى الجديد 2020 -2021، بعد صعوده للدورى الممتاز وهى ملعب السكة الحديد واتحاد الشرطة وبتروسبورت، على أن يتم إخطار اتحاد الكرة باسم الملعب فور الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة استعدادا للدورى الجديد وقبل إعلان جدول المباريات.
وبهذا الإنجاز يصبح نادى البنك الأهلي المصري هو الممثل الوحيد للقطاع المصرفى فى الدورى الممتاز لكرة القدم.. كما أعلن عيد مرازيق المدير الفنى لفريق البنك الأهلى استقالته من منصبه بعد تأهل الفريق للدورى الممتاز لاسيما وأن إدارة النادى بدأت البحث عن مدرب جديد بعد التأهل للدورى الممتاز.
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