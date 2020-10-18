شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يكشف موقفه من صفقات الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد علاء عبدالغني المدرب العام لفريق المقاولون العرب، أن الفريق سيتعاقد مع ثلاثة لاعبين بحد أقصى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال عبدالغني في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: «أشكر اللاعبين والجهاز الفني، لدينا تحدٍ إفريقي في الموسم المقبل، بعد الصعود إلى الكونفدرالية، ولدينا مباراة هامة مع بيراميدز في ختام الدوري، نسعى لإنهاء المسابقة بشكل جيد».

وأضاف:«نجحنا في تجميع النقاط بشكل جيد في الدور الأول، وتكلل مجهودنا في النهاية بتحقيق مركز جيد، جميع الفرق مرت بظروف صعبة في الموسم الحالي».

وتابع عبدالغني: «الموسم القادم سيكون صعب علينا، اللاعبين الحاليين في المقاولون هم وراء تحقيق المركز الرابع، ولم نحسم أي قرار بشأن الصفقات الجديدة، سنحتاج لاعبين لسد النقص في بعض المراكز».

وواصل:«المقاولون يضم لاعبين سبق لهم اللعب في بطولات إفريقيا مثل ابراهيم صلاح ومعروف يوسف وهؤلاء اللاعبين هم السبب في حصولنا على المركز الرابع».

وأكمل: «إدارة المقاولون تساند وتدعم الجهاز الفني واللاعبين، سنعمل على تدعيم الفريق بـ2 أو 3 لاعبين، وهناك لاعبين كثيرين معروضين على المقاولون، ولكن سنبحث فقط عن احتياجات الفريق في الموسم المقبل».

وواصل: «لم يتم طرح اسم أحمد الشيخ لاعب الأهلي مطلقا، تم طرح بعض الأسماء مثل اللاعبين الناشئين الذين شاركوا في المباريات الأخيرة مع الأهلي مثل شادي رضوان وعربي بدر ومحمد فخري».

وتابع:«محمد طلعت كان موجود معنا أيضًا وتألق مع الجهاز الفني الحالي بقيادة عماد النحاس، هناك لاعبين مميزين في الدوري ويحتاجون فقط للتوظيف الجيد والتعامل النفسي بالإضافة لوجود مدرب صاحب شخصية قوية».

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وحول لقاء الزمالك والرجاء المغربي، قال: «المباراة صعبة للغاية، وفريق الرجاء مميز جدا وفاز بالدوري المغربي، وأتمنى أن ينجح الزمالك في تسجيل هدف، لاعبي الفريق الأبيض في حالة معنوية جيدة، وهناك أكثر من لاعب مستواهم جيد».

وأضاف:«زيزو الأقرب للمشاركة بجوار طارق حامد، وعدم وجود محمود علاء سيكون مؤثر، لكن محمد عبدالغني لاعب مميز وسيشارك بدلا منه».

وختم: «الأهلي بدنيا كان جيدا بسبب عودة الدوري المصري، الفريق قدم مباراة جيدة أمام الوداد».