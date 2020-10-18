شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير مغازلًا الشناوي: «في حتة تانية خالص» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غازل الإعلامي أحمد شوبير، محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الكرة بالنادي الأهلي، ومنافس نجله مصطفى على مركز حراسة المرمى داخل القلعة الحمراء.
وأشاد شوبير بمستوى الشناوي خلال مباراة الأهلي والوداد المغربي في لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي حسمه بطل مصر، أمس السبت، بثنائية في الدار البيضاء.
وكتب شوبير عبر حسابه بتويتر: «ما شاء الله الشناوي في حتة تانية خالص حارس مرمى من طراز رفيع وقائد بمعنى الكلمة».
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