شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يفاضل بين 3 ملاعب للموسم الجديد وينتظر الموافقات الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أشرف نصار، رئيس نادى البنك الأهلى، أن إدارة الكرة تفاضل بين 3 ملاعب لاستضافة مباريات الفريق في الموسم الجديد 2020 -2021، بعد صعوده للدورى العام.

ويفاضل البنك الأهلى بين ملاعب السكة الحديد واتحاد الشرطة وبتروسبورت، على أن يتم إخطار اتحاد الكرة بالملعب عقب الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة استعدادا للدورى الجديد وقبل إعلان جدول المباريات.

وكان فريق نادى البنك الأهلى، قد حقق إنجازا كبيرا بصعوده لدوري القسم الأول الممتاز لكرة القدم لأول مرة في تاريخه ممثلا عن مجموعة الصعيد، وذلك بعد تعادله الإيجابي مع فريق بترول أسيوط في مباراة حسمت الموقف لصالح نادى البنك الأهلي الذي ثبت اقدامه رسميا في دورى الأضواء متصدرا المجموعة الأولى برصيد 44 نقطة.