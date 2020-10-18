شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يقرر عودة «كناريا» الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسؤولو نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، عودة محمد متولي كناريا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم والمعار إلى نادي مصر المقاصة، حتى نهاية الموسم الجاري، لصفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأكد مسؤولو النادي عودة محمد كناريا إلى صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري، بناءً على طلب أحمد سامي، المدير الفني للفريق، بعد ظهوره بمستوى متميز مع النادي الفيومي في الموسم الجاري.

وجاء قرار نادي سموحة في ظل العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز صانع الألعاب، فضلًا عن إجادة اللاعب في مركز خط الوسط المدافع.

يذكر أن اللاعب صاحب الـ21 عاما، لعب مع سموحة هذا الموسم 13 مباراة في بطولة الدوري، لم يحرز أو يصنع خلالها أي هدف.