شكرا لقرائتكم خبر عن فضل: كيف نحدد موعدًا لمناقشة اللائحة مع أعضاء الجمعية العمومية ونحن لم نتلق رد «فيفا» عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن المجلس ما زال ينتظر رد الاتحاد الدولى «فيفا» على اللائحة الجديدة التي تم إرسالها مؤخرًا لاعتمادها رسميًا، قبل الدعوة إلى إجراء جمعية عمومية لمناقشة هذه اللائحة.

وقال «فضل»، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: لم يتم تحديد موعد لدعوة أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة اللائحة الجديدة وذلك بسبب عدم تلقى اللجنة الخماسية ردًا من قبل الاتحاد الدولي سواء باعتمادها أو الاعتراض على أحد بنودها.

وتساءل فضل: كيف نحدد موعدًا لمناقشة اللائحة مع أعضاء الجمعية العمومية ونحن لم نتلق رد «فيفا» عليها.

وتابع عضو اللجنة: في حالة تلقى رد من قبل الاتحاد الدولى، سنقوم بإرسال اللائحة لكافة أعضاء الجمعية العمومية لدراسة بنودها جيدا وتحديد البنود المعترض عليها إن وجد وليس دراستها خلال الجمعية العمومية.

ونفى «فضل» تحديد 30 نوفمبر موعدًا رسميًّا لإجراء انتخابات اتحاد الكرة، وقال: حتى هذه اللحظة لم نحدد موعدًا لإجراء الانتخابات لكون المجلس ينتظر وصول رد فيفا على اللائحة لاتباع الخطوات التالية من إرسالها لأعضاء الجمعية العمومية والدعوة لمناقشتها والدعوة لإجراء انتخابات في حال اعتماد اللائحة. الوضع في مصر

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تعافي 98,157

وفيات 6,109

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