شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر: «موسيماني» سيكون أسطورة الأهلي في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام الوداد المغربي، واستحق الفوز عن جدارة، مشيدًا في الوقت ذاته بتألق أكثر من لاعب في تلك المباراة.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:«في وجود «الفار»، أخطاء الحكام تقل كثيرًا، في مباراة الأهلي والوداد لم يكن هناك أخطاء كبيرة، واحتسب للأهلي ركلة جزاء صحيحة».

وأضاف: «أرى أن ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح الوداد صحيحة، حدث نوع من أنواع الاحتكاك بين الشناوي ومهاجم الوداد، وتألق حارس الأهلي وتصدى لها وكانت دفعة معنوية كبيرة، لم يكن هنـاك أخطاء كبيرة».

وواصل:«شخصية الأهلي كانت حاضرة وبقوة أمام الوداد، موسيماني دخل قلوب جماهير الأهلي، وهو الأختيار الأفضل نظرا لمعرفته بلاعبي الأهلي، وهو على دراية تامة بالكرة الإفريقية».

وأكمل:«لو نجح موسيماني في تحقيق بطولة إفريقيا، قد يكون أسطورة جديدة في تاريخ الأهلي».

وأشاد الصقر بلاعبي الأهلي، وقال:«لعبوا بشكل جيد، وكان لديهم روح في الملعب، وشخصية مميزة، الفريق كان قادرا على تسجيل أكثر من الهدفين، والأهم هو لقاء العودة، الوداد لازال موجود في المنافسة وكرة القدم فيها كل شئ».

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وأكمل:«لاعبو الأهلي يستحقون الإشادة، محمد مجدي»أفشة«ومحمد الشناوي تألقوا في المباراة».