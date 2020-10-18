شكرا لقرائتكم خبر عن ساندرا سمير تتأهل لنهائيات بطولة التنس الدولية للسيدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المصري للتنس تأهل ساندرا سمير، لاعبة المنتخب الوطني، والمصنفة 351 عالميًا، في التأهل إلى نهائيات بطولة التنس الدولية للسيدات، والمقامة على مجمع ملاعب سيرا بشرم الشيخ.

وذلك بعد فوزها على اللاعبة الروسية أنيا مروجينا بواقع (0-6) و(0-2)، في نصف النهائيات، لتواجه جوانا جارلاند، لاعبة تايبيه، المصنفة 626 عالميا، في النهائيات.

يذكر أن «سمير» نجحت في التأهل إلى نصف النهائي بعد تغلبها على أنا أولياشيشينكو الأمريكية في ربع النهائيات.