شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للرجاء البيضاوي فى مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى الرجاء المغربى، نظيره الزمالك، في ذهاب الدور نصف النهائى لبطولة دورى ابطال افريقيا، والمقرر اقامتها في التاسعة مساء اليوم «الاحد».

ويعانى الرجاء، من غياب بعض لاعبيه، أبرزهم عبدالرحيم شاكير، عمر بوطيب، عبدالجليل جبيرة وسند الورفلي، بسبب الإصابة، وانضم أمس السبت لهذا الرباعبي، ايوب نناح ومحمد زريدة بسبب ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا، وفقا لتقارير صحفية مغربية.

ومن المتوقع ان يخوض الرجاء المباراة بتشكيل مكون من، أنس الزنيتي في حراسة المرمى، عبدالإله مذكور، إلياس الحداد، بدر بانون، باتريس نجاه، في خط الدفاع، وفى الوسط، عمر العرجون، لوامبا نجوما، عبدالإله الحافيظي، محسن متولي، سفيان رحيمي، وفى الهجوم، بين ملانجو.