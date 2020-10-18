شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك أمام الرجاء البيضاوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ضيفًا ثقيلًا على منافسه الرجاء المغربي، مساء اليوم الأحد، بملعب محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقررة عند التاسعة مساء.

واستقر البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للقلعة البيضاء، على تشكيل فريقه بنسبة كبيرة لمواجهة الرجاء، في ظل الاجهاد الكبير الذي يعاني منه الفريق الأبيض كما، يعاني الزمالك أيضًا من غيابات في صفوفه، تتمثل في شيكابالا ومحمد عبدالشافي ومحمود علاء للإصابة، بينما يفتقد نجمه التونسي فرجاني ساسي، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

ومن المتوقع ان يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد أبوجبل في حراسة المرمى، وفى خط الدفاع، عبدالله جمعة، محمود الونش، محمد عبدالغني، حازم إمام، وفى خط الوسط، أحمد سيد «زيزو»، طارق حامد، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، وكاسونجو كابونجو، وفى الهجوم مصطفى محمد.