شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يحتفى بصلاح بعد دخوله نادى الـ 100.. والفرعون المصرى فى المركز الـ17 لأساطير أنفيلد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - القى الموقع الرسمى لنادى ليفربول، الضوء على الإنجاز الكبير الذي حققه الفرعون المصرى، محمد صلاح، عقب تسجيله 100 هدف بقميص حامل لقب الدورى الإنجليزى، في كل البطولات.

وابرز الموقع الرسمى للنادى، وصول صلاح إلى الترتيب الـ17 بين الهدافين التاريخيين للريدز في كل البطولات، وأشار الموقع، إلى أن صلاح أول لاعب يصل لـ100 هدف مع ليفربول منذ ستيفن جيرارد عام 2008.

وأوضح أن الموقع أن صلاح، أحرز 79 هدفا في الدوري الإنجليزي، وهذه الحصيلة منحته الحذاء الذهبي في أول موسمين له على ملعب أنفيلد.

كما سجل صلاح 20 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، ويعد أبرزها إحراز ركلة جزاء في نهائي نسخة 2019 ضد توتنهام هوتسبير.

وأكد موقع ليفربول، أن أهداف صلاح الـ100 تضمنت 11 ركلة جزاء، نجح المهاجم المصري في تحويلها بنجاح داخل الشباك، وأحرز صلاح هدفا واحدا في كأس الاتحاد الإنجليزي، وكان في شباك وست بروميتش ألبيون في يناير 2018.

وسجل صلاح 63 هدفا على ملعب أنفيلد، بينما سجل 5 أهداف على ملعب دين كورت، معقل بورنموث، هو أكثر ملعب سجل عليه صلاح في مرمى المنافسين.

وذكر الموقع الرسمي، أن صلاح الآن في نفس ترتيب كيفن كيجان بـ100 هدف، وسيبدأ الآن مهمة جديدة لتحطيم أرقام كل من جون بارنز الذي سجل 108 أهداف، وجاك بالمر 110 أهداف.