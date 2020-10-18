شكرا لقرائتكم خبر عن بادجي يطلب المشاركة أساسيًا في مباريات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب الدولي السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد جلسة خاصة مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق، عقب العودة من المغرب، بعد مباراة الوداد المغربي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وطلب أليو بادجي من الجهاز المُعاون عقد جلسة خاصة مع بيتسو موسيماني، في أول مران يخوضه الفريق استعدادًا لمباراة العودة أمام الوداد الغربي، لبحث المشاركة بشكل أساسي خلال مباريات الفريق.
وقال مصدر بالأهلي إن السنغالي يعيش حالة من الغضب خلال الساعات القليلة الماضية، عقب استبعاده من مواجهة الوداد المغربي، وعدم الدفع به رغم تعافيه من الإصابة.
حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا غاليًا خارج الديار، على حساب نادي الوداد المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي اقيمت على استاد محمد الخامس، في كازابلانكا، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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