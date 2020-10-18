شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يشيد بأشرف بن شرقي قبل مواجهة الزمالك والرجاء المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الضوء على أشرف بن شرقي، نجم الزمالك، قبل المواجهة المرتقبة للقلعة البيضاء ضد فريق الرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويحل الزمالك ضيفاً على الرجاء بالمركب الرياضي محمد الخامس مساء اليوم الأحد، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

ونشر الكاف تقريرًا حول أشرف بن شرقي، جناح الزمالك، الذي يعد أحد أبرز أوراق البرتغالي جيمي باتشيكو في المباراة.

وذكر «كاف» بعض المعلومات عن بن شرقي، حيث ولد في 24 سبتمبر من عام 1994 وبدأ في صفوف المغرب الفاسي، قبل أن ينتقل للوداد في عام 2016، وحقق بن شرقي ثنائية دوري الأبطال والدوري المغربي عام 2017، قبل أن ينتقل لنادي الهلال السعودي، ثم انتقل بن شرقي لصفوف لانس الفرنسي، قبل أن ينتقل للزمالك، الذي قاده لتحقيق لقبي السوبر المصري والسوبر الأفريقي.