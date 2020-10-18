شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس التعاقد مع «موهبة» طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدرس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، توصية ربيع ياسين، المدير الفنى لمنتخب الشباب، بالتعاقد مع محمد شحاتة، صانع ألعاب فريق طلائع الجيش ومنتخب الشباب، خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وأشار ربيع ياسين إلى أن اللاعب هو خير بديل للنجم المصاب محمد محمود، الذي تجددت إصابته في الركبة مؤخرًا، مؤكدًا أن اللاعب صاحب الـ19 عامًا يتمتع بقدرات فنية وبدنية عالية، تؤهله للعب في النادي الأهلي، كما يجيد اللعب في أكثر من مركز في الملعب، أبرزها صانع الألعاب والجناح الأيمن والأيسر، وسيراقب مسؤولو الأهلي اللاعب عن قرب، خلال المواجهة التي ستجمع الأهلي بطلائع الجيش، في ختام الدوري المصري الممتاز.
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