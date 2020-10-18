شكرا لقرائتكم خبر عن بيرلو يعنف لاعبي يوفنتوس عقب التعادل الثاني على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عنف أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، لاعبيه على حالة «الاستهتار» التي ظهروا عليها أمس السبت بعد التعادل 1-1 مع كروتوني الوافد الجديد الذي خسر كل مبارياته السابقة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم حتى الآن، وأبدى أسفه على فقدان نقطتين في مشوار المنافسة.

وقال بيرلو: «للأسف في آخر مباراتين لعبنا بـ10 لاعبين بسبب استهتارنا، وتعيّن علينا خوض معركة، لكننا فريق شاب يحتاج لمزيد من العمل».

وتابع: «لم نعمل كثيرًا في الأشهر القليلة الأولى، ذهب اللاعبون إلى منتخباتهم الوطنية، ويحتاج اللاعبون الشبان إلى خبرة في مبارياتهم الأولى، ولذلك ستكون هناك لحظات من الاستهتار وهذا يحدث، نمتلك فريقا شابا ما زال في مرحلة البناء، ونحن بحاجة لبعض الوقت وسيرتكب الشباب أخطاء، لم نحصل على وقت للإعداد».

ويمتلك يوفنتوس 8 نقاط من 4 مباريات وتراجع بفارق 4 نقاط خلف ميلان المتصدر.