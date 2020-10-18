شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: استعادة ثقافة الفوز خارج الأرض أهم مكاسب مباراة الوداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن سعادته بالفوز على الوداد المغربى بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، أمس.

وقال موسيماني: «مباراة الوداد كانت صعبة للغاية، ونجحنا في إحراز هدف مبكر منحنا الأفضلية، وساهم في تحقيق هدفنا المنشود بتحقيق الفوز قبل مواجهة العودة».

وأضاف: «تركيزى كان واضحًا بشأن خلق دوافع إيجابية للاعبين من أجل تحقيق الفوز خارج ملعبنا، خاصة بعدما لاحظت غياب هذا الأمر في وقت سابق، ومن ثم تم التعامل مع هذه الجزئية والتركيز عليها من أجل تحقيق أهدافنا فيها.. ومن المهم جدا أن يكون لدينا ثقة في إمكانية الفوز خارج ملعبنا، وهو ما نقلته في المحاضرات الخاصة بالتحضير لمباراة الوداد أمس».