شكرا لقرائتكم خبر عن كومان يكشف عن الصفقة المنتظرة لبرشلونة فى يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادى برشلونة، أنه ينتظر تعاقد النادي مع ممفيس ديباي، مهاجم ليون، خلال شهر ينايرالمقبل، لتدعيم خط هجوم الفريق، وأبدى كومان لإدارة برشلونة تمسكه بالتعاقد مع ديباى في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان برشلونة يرغب في التعاقد مع ديباي خلال الميركاتو الصيفي الماضى، لكنه فشل في حسم الصفقة بسبب عدم قدرته في بيع عثمان ديمبلي.

وقال كومان، لصحيفة «موندو ديبورتيفو«الإسبانية،» قدوم ديباي في يناير؟ هذا احتمال بالتأكيد، نعم سأنتظره لأنني أحب وجوده هنا، لكن لا يمكنني الآن تقدير الوضع المالي للنادي في الشتاء، ليس لدي القوة الكاملة لحسم صفقة ديباي، لكن الأمر يعتمد على النادي، إنها مجرد مسألة انتظار، أردنا ممفيس لأنه لاعب رائع ولديه صفات نفتقدها في رأيي مثل اللعب في العمق الهجومي، أخبرت ديباي بالطبع عن أفكاري مسبقا، ومن حيث المبدأ، كان كل شيء جاهزا لحسم الصفقة، لكن الأمر توقف نظرًا لقواعد الليجا التي تجبرنا على بيع لاعب أولا«.