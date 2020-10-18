شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تصرف 500 ألف جنيه لدعم الأندية المتأهلة للممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، صرف مكافأة 500 ألف جنيه لكل نادٍ من الأندية الصاعدة من القسم الثانى إلى الدورى الممتاز في الموسم الجديد، بجانب إقامة حفل تكريم للفرق الثلاثة الصاعدة. صعدت فرق غزل المحلة والبنك الأهلي وسيراميكا رسميا إلى الدورى الممتاز، بعد تصدرهم المجموعات الثلاث في القسم الثانى عقب استئنافه.

على صعيد مختلف، أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادى البنك الأهلى، أن إدارة الفريق تفاضل بين 3 ملاعب لاستضافة مباريات الفريق في الموسم الكروى الجديد 2020 -2021، بعد صعوده للدورى الممتاز وهى ملعب السكة الحديد واتحاد الشرطة وبتروسبورت، على أن يتم إخطار اتحاد الكرة باسم الملعب فور الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة استعدادا للدورى الجديد وقبل إعلان جدول المباريات.