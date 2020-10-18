شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي مديرًا للكرة بنادي النصر الليبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المرشح لرئاسة مجلس الإدارة بنادي النصر الليبي أسامة بوزيد تعاقده مع محمد رمضان نجم الأهلي الاسبق للعمل كمدير للكرة بالنادي. وعمل محمد رمضان مديرًا لأكاديمية النادي الأهلي المصري موسم 2007 ثم استقال، وعمل مديرًا للكرة في المقاولون العرب موسم 2010 ثم استقال. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,297

تعافي 98,157

وفيات 6,109

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجم الأهلي مديرًا للكرة بنادي النصر الليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.