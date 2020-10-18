شكرا لقرائتكم موسيماني يرفض تعديل خطة وتشكيل الأهلي في مواجهة الإياب أمام الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرفض الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إجراء أي تعديل على خطة الفريق أو التشكيل الأساسي خلال مواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا أمام الوداد المغربي، وذلك بعد الفوز في مباراة الذهاب أمس والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بكازابلانكا بهدفين نظيفين، وتحدث موسيماني مع جهازه المعاون بعد انتهاء مباراة الذهاب مباشرة على أن الفريق لن يتراجع للحفاظ على نتيجة مباراة الذهاب من خلال التراجع للدفاع واللجوء للتأمين، بل سيلعب بنفس طريقة مباراة الذهاب مع تطوير أدوار بعض اللاعبين لإعادة المكسب على الوداد في مباراة العودة.

وتقام مباراة العودة بين الأهلي الوداد يوم الجمعة القادم الموافق يوم 23 أكتوبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساء، وعادت بعثة الأهلي من المغرب صباح اليوم الأحد على أن يبدأ الفريق تدريباته غداً الاثنين استعداداً لمباراة العودة.

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وخاض الأهلي مباراة الذهاب اليوم بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي ، محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول و عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي و مروان محسن.

فيما ضم تشكيل الوداد التى أعلنها الأرجنتيني ميجيل جاموندي المدير الفني الفريق ، كلاً من : رضا التكناوتي وعبد اللطيف نصير - يحيى عطية الله- إبراهيم نجم الدين - يحيى جبران - إبراهيم النقاش- وليد الكرتي- أيمن الحسوني وبديع أووك- إسماعيل الحداد - جباجبو.