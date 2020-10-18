شكرا لقرائتكم وزير الرياضة : يجب تعليم البنات إزاي تدافع عن نفسها ضد التحرش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن ظاهرة التحرش والعنف ضد المرأة ظاهرة عالمية ولكنها فى مصر لاتحتل نسب عالية مقارنة بباقى الدول ولا يخفى على أحد اهتمام الرئيس والقيادة بالمرأة عندما خرج للاعتذار عن ما حدث من عنف لأحد السيدات .

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وقال صبحى خلال مؤتمر " لا للتحرش " الذى تعقده وزارة الشباب والرياضة لتدشين وانطلاق حملة لا للتحرش على مستوى أنحاء الجمهورية برعاية وزارة الشباب والرياضة و إتحاد الكيك بوكسينج بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان أن هذه الفترة تختلف لاننا سنعلم البنات كيفية الدفاع عن نفسها باستخدام بعض المهارات مع التوعية والتدريب عن كيفية الدفاع .

عرض مسئولو وزارة الشباب والرياضة فيديو عن ظاهرة التحرش وكيفية التصدى لها، خلال مبادرة وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكيك بوكسينج بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والتى يتم تدشينها وانطلاقها اليوم بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعدد من قيادات الوزارة بالإضافة إلى مسئولى اتحاد الكيك بوكسينج وكذلك ممثلى صندوق الامم المتحدة للسكان.