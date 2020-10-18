شكرا لقرائتكم لماذا لم يدفع موسيماني بأحمد فتحي بمواجهة الأهلي ضد الوداد بدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثار غياب أحمد فتحي عن تشكيلة الأهلي الأساسية، كما لم يتم الدفع به كبديلاً في مواجهة الوداد المغربي حيرة بعض الجماهير، التي كانت ترى أن الجوكر يعد واحد من أهم مواطن قوة الأهلي خاصة في المباريات الأفريقية، التي تحتاج لقوة بدنية ومجهود بدني كبير وهي الأمور التي يتميز بها أحمد فتحي.

ودفع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني بمحمد هاني في مركز الظهير الأيمن، كما دفع بالتونسي علي معلول في مركز الظهير الأيسر، ولعب في وسط الملعب المالي اليو ديانج وعمر السولية وهي المراكز التي يُجيد أحمد فتحي اللعب فيها، ويرى موسيماني أن أحمد فتحي لاعب جيد ومُفيد لأقصى درجة خاصة في ظل امتلاكه خبرات كبيرة ومتراكمة، إلا أن أزمة أحمد فتحي أنه سيرحل بشكل نهائي عن الفريق لصفوف بيراميدز بداية من الموسم الجديد، كما أن موعد القيد سيكون قبل نهائي البطولة الأفريقية، وبالتالي يرغب موسيماني في الاعتماد على اللاعبين المستمرين معه حتى نهاية البطولة، كما أن هناك قناعة كبيرة من موسيماني بقدرات محمد هاني، والذي يراه يمتلك إمكانيات فنية كبيرة ولكن ينقصه عامل القوة، وهو الأمر الذي طلب موسيماني من جهازه المعاون محاوله تحسينه مع الظير الدولي، وهو ما ظهرت بوادره في مباراة الوداد أمس والتي ظهر فيها محمد هاني بمستوى متميز.

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ويُبقي موسيماني على أحمد فتحي لكونه لاعب جوكر يستطيع اللعب في أكثر من مركز حال وجود أي نقص فيه سواء في مركز المساك أو الظهير الأيمن أو الظهير الأيسر أو لاعب الوسط، ولكنه لن يكون لاعب أساسي حال عدم وجود نقص وستكون الأولوية دائماً للاعبين المستمرين مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وخاض الأهلي مباراة الذهاب أمام الوداد بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي ، محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول و عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي و مروان محسن، فيما ضم تشكيل الوداد التى أعلنها الأرجنتيني ميجيل جاموندي المدير الفني الفريق ، كلاً من : رضا التكناوتي وعبد اللطيف نصير - يحيى عطية الله- إبراهيم نجم الدين - يحيى جبران - إبراهيم النقاش- وليد الكرتي- أيمن الحسوني وبديع أووك- إسماعيل الحداد - جباجبو.