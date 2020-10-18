شكرا لقرائتكم كاف يطالب اتحاد الكرة بتطبيق الـvar فى إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسلمت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، يطلب فيه استخدام معدات تقنية الفيديو الموجودة فى مصر خلال مباراتي الإياب بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا..ورد اتحاد الكرة على الكاف بالموافقة على طلب استخدام المعدات الموجودة في مصر والمستخدمة في بطولة الدوري وكأس مصر خلال الموسم الحالي، سواء كانت السيارات أو جهاز تقنية الـVAR الموجود بأرض الملعب.

وكان الأهلي فاز على الوداد المغربي أمس السبت بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب محمد الخامس بهدفين نظيفين سجلهما محمد مجدي أفشة والتونسي علي معلول من ركلة جزاء.

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ويلتقي الزمالك مع الرجاء المغربي في التاسعة مساء اليوم على ملعب محمد الخامس في كازبلانكا ضمن نصف نهائي البطولة ذاتها.

وتقام مباراتي العودة يومي الجمعة والسبت المقبلين، حيث يلتقي الأهلي مع الوداد والزمالك مع الرجاء على الترتيب.