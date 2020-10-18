شكرا لقرائتكم خالد جلال ينصح باتشيكو بتكرار خطة الأهلي مع الوداد بمواجهة الزمالك والرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى خالد جلال المدير الفنى السابق لنادى مصر ونجم الزمالك ، أن عدم تواجد الجمهور المغربى أفقد الوداد والرجاء 50 % من قوتهم مؤكداً أنها فرصة ذهبية لقطبى الكرة المصرية للتأهل لنهائى دوري ابطال افريقيا ، وقال خالد جلال فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" قرار غياب الحضور الجماهيرى عن مباريات نصف النهائى الافريقى جاء فى صالح القطبين وضد الاندية المغربية التى خسرت نصف قوتها "

ويضيف خالد جلال :" بما أننا نلعب بدون جمهور إذن المباريات داخل وخارج الارض متساوية ، ولازم الزمالك يفرض شخصيته مبكراً مثلما فعل الاهلى ويسجل فى الدقائق المبكرة مثل هدف أفشة الذى قتل معنويات الوداد وأربك حساباته ودفع مدربه لتغيير سيناريو المباراة وأصبح الهجوم بعشوائية والدفاع مرتبك "

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وأكمل نجم الزمالك السابق:" فوز الاهلى سوف يدفع الرجاء المغربى لإظهار قوته وأنه يتفوق على الوداد الذى ظهر ضعيفاً لذا لابد أن نربك حساباتهم مبكراً ولا نمنحهم فرصة الدخول فى اجواء المباراة"

وأكمل خالد جلال :"غياب ساسى ومحمود علاء مؤثر على الزمالك ولكن بالتركيز والهدوء والثبات الانفعالى والتهديف المبكر سوف يعود الفارس الابيض فائزاً من المغرب".

ويدخل فريق الزمالك تحديا جديدا اليوم عندما يحل ضيفًا على نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، حيث يسعى الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة المرتقبة اليوم، تمنحه الأفضلية على الفريق المغربى قبل مباراة العودة، المقرر إقامتها يوم 24 من شهر أكتوبر الجارى، على استاد القاهرة الدولي، وذلك بعدما حرصت الإدارة البيضاء على توفير كافة سبل الراحة للفريق، بداية من السفر إلى المغرب على متن طائرة خاصة، لتجنب إرهاق اللاعبين من رحلة الترانزيت، بالإضافة إلى الوصول إلى الدار البيضاء قبل 5 أيام من موعد المباراة، حيث وصلت البعثة البيضاء إلى المغرب مساء الثلاثاء الماضى، وذلك حتى يتأقلم اللاعبين على الأجواء جيدًا قبل المباراة الهامة أمام فريق الرجاء.