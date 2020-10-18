كل ما تريد معرفته عن مواجهة طنطا والمصري البورسعيدى فى الدوري

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جدة - عمرو شويل طنطا والمصرى البورسعيدى



تستكمل اليوم الأحد منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يواجه طنطا نظيره المصرى البورسعيدى في الخامسة والنصف عصراً على استاد برج العرب بالإسكندرية في مواجهة يدخلها أبناء السيد البدوى بعد التعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة بينما فاز المصرى البورسعيدى على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين للمسابقة.

وحسم الأهلى بطولة الدوري لصالحه للمرة الخامسة على التوالي فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى ويبقى الصراع دائراُ على مركز الوصيف وبين بعض الفرق على تحسين المراكز بجدول المسابقة.



ترتيب طنطا والمصرى البورسعيدى فى جدول الدوري

ويقبع طنطا بالمركز الأخير بجدول الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في مباراتين فقط وتعادل في 13 وخسر 17 لقاء وسجل لاعبوه 19 هدفاً ودخل مرماه 52 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز السابع برصيد 42 نقطة جمعها من 32 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل في 9 وخسر 12 مرة وسجل 32 هدفاً وعليه 33 هدفاً .

*تاريخ مواجهات طنطا والمصرى البورسعيدى

تاريخيا.. تحمل مواجهة اليوم الرقم 23 في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث تعود المواجهة الأولى إلى أكثر من 6 عقود، وبالتحديد في "25 يناير1957" وفاز طنطا بملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل محمود مصطفى باكورة أهداف المواجهة بعد 7 دقائق فقط، وأضاف زميله قدورة هدفين، قبل أن يسجل عبده سليم هدف حفظ ماء الوجه للمصري قبل النهاية بـ5 دقائق.

نجح المصري في رد اعتباره في الدور الثاني بهدف سجله بيبو في بورسعيد.

وفى الموسم التالي أوقعت القرعة الفريقين في مجموعتين مختلفتين، ولكنهما لعبا معا في تصفية الهبوط، وودع المصري الدوري للمرة الوحيدة على يد أبناء السيد البدوي في المباراة الفاصلة بالقاهرة بهدفين مقابل هدف.

وفى 22 مباراة سابقة بالدوري، تفوق المصري في 9 مواجهات، مقابل 6 لطنطا، وتعادلا في 7 مباريات أخرى.

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تفوق المصري هجوميا بتسجيل 34 هدفا مقابل 24 هدفا لأبناء السيد البدوي.

يتصدر إبراهيم توفيق مهاجم طنطا التاريخي هدافي المواجهة برصيد 5 أهداف، يليه زميله قدورة، وعوض الحارثي مهاجم المصري برصيد 4 أهداف.

انتهت مباراة الدور الاول بين طنطا والمصرى بتعادل الفريقين 2-2 سجل للمصرى محمد جابر وأحمد ياسر وسجل لطنطا اسلام فؤاد هدفين ، فى اللقاء الذى أقيم على ستاد السويس الجديد بالجولة السادسة عشرة لدوري هذا الموسم فى 6 فبراير 2020



رضا عبد العال يلعب للشهرة وعلى ماهر يبحث عن الانتصار السابع

وتأكد هبوط طنطا من الدوري الممتاز رسميا بعد النتائج التي آلت إليها مباريات الجولة 30 من المسابقة ، ولم ينجح طنطا في الاستمرار في الدوري لموسمين متتاليين مثلما فعل في موسمي 2016-2017 و2017-2018 ، ويلعب رضا عبد العال المدير الفني لطنطا مباراة اليوم للشهرة بعد عودته للمظاليم حيث يعتبر المباريات المتبقية من المسابقة المحلية بمثابة إعداد للمرحلة المقبلة.

بينما شدد على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى على لاعبيه ضرورة مواصلة الانتصارات لتحسين مركز الفريق بالمسابقة قبل نهايتها،وتعاقد المصري مع علي ماهر لقيادة الفريق بديلاً لطارق العشري في الأول من سبتمبر الماضي ونجح في الحصول على 21 نقطة من ستة انتصارات وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم ، ويعد أحمد ياسر والفلسطيني محمود وادي والبوركيني سادو سانبوري في صدارة هدافي المصري برصيد 4 أهداف لكل لاعب.



التشكيل المتوقع لطنطا والمصرى البورسعيدى

ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا أمام المصرى البورسعيدى مكون من :" محمد أشرف ، محمد الشاذلي ، سليمان عبد ربه ، محمود مسعود ، إيهاب سمير ، وليد عادل ، مصطفى أمين ، عبد الرحمن الدح ، أحمد فهمي ، محمد ماجد أونش وهاني رشدي".

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى البورسعيدى أمام طنطا مكونا من :" أحمد مسعود في حراسة المرمى، وعبدالرحمن زين، أحمد شوشة، فريد شوقي، حسن علي، عمر كمال، كريم العراقي، مفتاح طقطق، محمود وادي، إيزي ايميكا، عمرو موسى".