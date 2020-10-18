شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تحدد 50 ألف جنيه رسوم الإشتراك فى الدورى الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، 50 ألف جنيه قيمة رسوم الإشتراك فى الدورى الممتاز الجديد على ان تقوم الأندية بالسداد فى حساب اتحاد الكرة بأحد البنوك، ويتم تسليم أصل الإيداع للجبلاية فى المواعيد المحددة، كما حددت اللجنة مبلغ 10 آلاف جنيه رسوم الإشتراك فى دورى القسم الثانى، و5 آلاف جنيه للقسم الثالث، و3500 جنيه للمشاركة فى القسم الرابع.

على صعيد متصل، قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، صرف مكافأة 500 ألف جنيه لكل نادٍ من الأندية الصاعدة من القسم الثانى إلى الدورى الممتاز فى الموسم الجديد، بجانب إقامة حفل تكريم للفرق الثلاثة الصاعدة. صعدت فرق غزل المحلة والبنك الأهلي وسيراميكا رسميا إلى الدورى الممتاز، بعد تصدرهم المجموعات الثلاث فى القسم الثانى عقب استئنافه.

على صعيد مختلف، أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادى البنك الأهلى، أن إدارة الفريق تفاضل بين 3 ملاعب لاستضافة مباريات الفريق فى الموسم الكروى الجديد 2020 -2021، بعد صعوده للدورى الممتاز وهى ملعب السكة الحديد واتحاد الشرطة وبتروسبورت، على أن يتم إخطار اتحاد الكرة باسم الملعب فور الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة استعدادا للدورى الجديد وقبل إعلان جدول المباريات.

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وحقق فريق نادى البنك الأهلى المصرى لكرة القدم إنجازا كبيرا بصعوده لدوري القسم الأول الممتاز لكرة القدم لأول مرة في تاريخه ممثلا عن مجموعة الصعيد، وذلك بعد تعادله الإيجابي مع فريق بترول أسيوط في مباراة حسمت الموقف لصالح نادى البنك الأهلي الذى ثبت اقدامه رسميا فى دورى الأضواء متصدرا المجموعة الأولى برصيد 44 نقطة.

وبهذا الإنجاز يصبح نادى البنك الأهلي المصري هو الممثل الوحيد للقطاع المصرفى فى الدورى الممتاز لكرة القدم.. كما أعلن عيد مرازيق المدير الفنى لفريق البنك الأهلى استقالته من منصبه بعد تأهل الفريق للدورى الممتاز لاسيما وأن إدارة النادى بدأت البحث عن مدرب جديد بعد التأهل للدورى الممتاز.