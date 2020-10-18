شكرا لقرائتكم صلاح.. ثالث أسرع لاعب يسجل هدفه الـ100 بقميص ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل النجم المصري محمد صلاح إلى هدفه رقم 100 بشعار ليفربول في 159 مباراة منذ قدومه إلى النادي البريطاني في عام 2017 من صفوف فريف روما الإيطالي.

وبات المصري ثالث أسرع لاعب يصل إلى الرقم القياسي في تاريخ نادي مدينة ليفربول بعد كل من روجر هانت الذي سجل هدفه المئة في المباراة رقم 144 وجاك باركينسون في لقائه الـ 153.

ووصل صلاح إلى هدفه المئة بعدما سجل التقدم لفريقه على إيفرتون في ديربي "ميرسيسايد" في اللقاء الذي انتهى بالتعادل يوم السبت.

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وفي مسيرته المستمرة مع ليفربول، سجل صلاح عددا من الأهداف الحاسمة كما حطم عددا من الأرقام القياسية، إذ سبق له إحراز 4 أهداف "سوبر هاتريك" في مرمى واتفورد قبل عامين، كما سجل ثلاثية "هاتريك" على بورنموث في الموسم نفسه، وعلى ليدز بأولى جولات الموسم الحالي.

ويقع المهاجم المصري رابعاً في ترتيب هدافي ليفربول في التاريخ، كما يعد اللاعب الوحيد في تاريخ النادي الذي يسجل في أولى مباريات الفريق لأربع مواسم متتالية، والثاني في تاريخ أي ناد بعد الإنجليزي تيدي شيرينغهام بقميص توتنهام.

وحقق صلاح لقب الهداف لموسمي 2017 - 2018 بـ 32 هدفاً، و2018 - 2019 مناصفة مع الغابوني أوباميانغ وزميله السنغالي ماني بـ 22 هدفاً.