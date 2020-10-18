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برايتون يتعاقد مع ويلبيك في صفقة انتقال حر

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي برايتون آند هوف ألبيون المنافس في الممتاز لكرة القدم يوم الأحد أنه تعاقد مع المهاجم داني ويلباك لمدة عام واحد في صفقة انتقال حر.

واستغنى نادي واتفورد عن ويلبيك (29 عاما) والذي سبق له اللعب مع مانشستر يونايتد وأرسنال عقب هبوطه من دوري الأضواء الانجليزي في الموسم الماضي.

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ورغم إغلاق باب الانتقالات الصيفية على المستويين المحلي والدولي فإنه يسمح للاعبين غير المرتبطين بأندية الانضمام لأي فرق في أي توقيت.

وقال غراهام بوتر مدرب برايتون في بيان: نحن سعداء بانضمام داني إلى فريقنا. وسيعزز وجوده خياراتنا الهجومية الحالية، هو صاحب مسيرة رائعة وهو لاعب سريع ومتميز فنيا وسيضيف إلى قوتنا الهجومية ونحن في غاية السعادة بالتعاقد مع لاعب جديد بمثل خبرته ونوعيته".

ولعب ويبليك 42 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا وأحرز خلالها 16 هدفا لكنه لم يشارك مع المنتخب منذ 2018 نتيجة معاناته من سلسلة من الإصابات.

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