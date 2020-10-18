شكرا لقرائتكم تورينو يكشف عن إصابة جديدة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف فريق تورينو الإيطالي لكرة القدم عن وجود حالة أخرى مصابة بفيروس كورونا بالفريق قبل مواجهة كالياري في وقت لاحق من يوم الأحد بالدوري.
وكشفت الفحوص الروتينية حالة إيجابية للاعب كرة قدم واثنين من طاقم العاملين بالفريق يوم السبت، وهو ما جعل الفريق يدخل في العزل الصحي.
ويسمح بروتوكول فيروس كورونا للفرق بخوض التدريبات والمباريات أثناء بقائهم معا في المعسكر أو الفنادق خلال مدة الحجر الصحي.
وذكر نادي تورينو، الذي لم يعلن عن أسماء المصابين، أن المصابين لم تظهر عليهم أي أعراض.
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